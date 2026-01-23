Рязань
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
1 085
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 729
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
964
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 048
Все публикации
Рязанцам объяснили отмену левых поворотов на шести перекрестках
Рязанцам объяснили решение запретить левые повороты на шести перекрестках. Об этом стало известно 22 января на заседании комитета по ЖКХ, сообщили в пресс-службе гордумы.

Левые повороты запретили на следующих перекрестках города:

  • Циолковского — Электрозаводская;
  • Затинная — Есенина;
  • Есенина — Окский проезд;
  • Первомайский проспект — Павлова;
  • Кремлевский вал — Посадский переулок.

Как разъяснили представители горадминистрации, эти перекрестки относятся к местам с повышенной концентрацией ДТП, в которых пострадали или погибли люди.

«Для ликвидации в указанных местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности дорожного движения введен запрет левых поворотов», — заявили на заседании комитета.