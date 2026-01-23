Рязанцам объяснили отмену левых поворотов на шести перекрестках
Левые повороты запретили на следующих перекрестках города: Циолковского — Электрозаводская; Затинная — Есенина; Есенина — Окский проезд; Первомайский проспект — Павлова; Кремлевский вал — Посадский переулок. Как разъяснили представители горадминистрации, эти перекрестки относятся к местам с повышенной концентрацией ДТП, в которых пострадали или погибли люди. «Для ликвидации в указанных местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности дорожного движения введен запрет левых поворотов», — заявили на заседании комитета.
Рязанцам объяснили решение запретить левые повороты на шести перекрестках. Об этом стало известно 22 января на заседании комитета по ЖКХ, сообщили в пресс-службе гордумы.
Левые повороты запретили на следующих перекрестках города:
- Циолковского — Электрозаводская;
- Затинная — Есенина;
- Есенина — Окский проезд;
- Первомайский проспект — Павлова;
- Кремлевский вал — Посадский переулок.
Как разъяснили представители горадминистрации, эти перекрестки относятся к местам с повышенной концентрацией ДТП, в которых пострадали или погибли люди.
«Для ликвидации в указанных местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности дорожного движения введен запрет левых поворотов», — заявили на заседании комитета.