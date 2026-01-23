Рязань
Россияне купили на Wildberries почти 5 млн игрушек Лабубу на 3,2 млрд рублей
По итогам 2025 года россияне приобрели на Wildberries почти 5 млн игрушек Лабубу на сумму 3,2 млрд рублей. Об этом сообщила объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ).

Пик спроса пришелся на конец года. В декабре оборот игрушек вырос почти вдвое по сравнению с ноябрем и превысил 200 млн рублей. За месяц пользователи купили около 400 тыс. Лабубу, а средний чек увеличился на 25%.

В мае оборот Лабубу увеличился на 4700% по сравнению с апрелем и составил десятки миллионов рублей, а в июне продажи выросли еще на 1190%, приблизившись к 1 млрд рублей.

Персонажа Лабубу с заячьими ушами и зубастой улыбкой придумал гонконгский дизайнер Касинг Лунг в 2015 году. Массовую популярность игрушка получила в 2025 году благодаря TikTok и упоминаниям у знаменитостей.