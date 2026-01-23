Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
-16°
Сбт, 24
-18°
Вск, 25
-17°
ЦБ USD 75.92 -0.12 24/01
ЦБ EUR 89.06 0.27 24/01
Нал. USD 77.06 / 77.00 23/01 17:13
Нал. EUR 90.26 / 91.00 23/01 17:13
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
1 270
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 771
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
981
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 090
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россиянам сообщили, что роботы-помощники могут появиться уже через пару лет
ИИ скоро может превзойти человеческий интеллект. Руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан отметил, что нейросети уже решают задачи, недоступные человеку, и развитие технологий ускоряется благодаря инвестициям. В России в ближайшие 2 года появится возможность приобрести роботов-андроидов для дома, основанных на китайских технологиях. По оценке Жадана, интеграция андроидов в повседневную жизнь за 10 лет будет стоить около 20-30 тыс. долларов в год, с перспективой снижения стоимости.

Искусственный интеллект (ИИ) может вскоре превзойти умственные способности человека, а в России в ближайшие годы появится возможность приобретения роботов-помощников для домашней работы. Об этом заявил руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан, передает НСН.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе американский мультимиллиардер Илон Маск отметил, что уже к концу этого года ИИ сможет превзойти интеллект любого человека, а через пять лет станет умнее всего человечества в целом. Он подчеркнул, что роботы и ИИ смогут удовлетворить все потребности людей, включая помощь по дому и присмотр за детьми.

Жадан также отметил, что нейросети уже сейчас способны решать задачи, которые ранее были недоступны человеку. По его словам, с учетом быстрого развития технологий и инвестиций в них, ИИ станет лучше и умнее. В частности, он упомянул о возможности покупки робота-андроида в России в течение ближайших двух лет, хотя такие устройства будут основаны на китайских разработках.

«Если интеграция андроида в жизнь людей будет происходить на горизонте 10 лет, то это будет стоить на текущий момент порядка 20-30 тысяч долларов в год. Дальше стоимость будут уменьшаться», — добавил Жадан. Тем не менее, он отметил, что российские разработки пока отстают от иностранных аналогов из-за ограниченных вычислительных мощностей.

Фото: Шедеврум.