Россиянам сообщили, что роботы-помощники могут появиться уже через пару лет

ИИ скоро может превзойти человеческий интеллект. Руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан отметил, что нейросети уже решают задачи, недоступные человеку, и развитие технологий ускоряется благодаря инвестициям. В России в ближайшие 2 года появится возможность приобрести роботов-андроидов для дома, основанных на китайских технологиях. По оценке Жадана, интеграция андроидов в повседневную жизнь за 10 лет будет стоить около 20-30 тыс. долларов в год, с перспективой снижения стоимости.

Искусственный интеллект (ИИ) может вскоре превзойти умственные способности человека, а в России в ближайшие годы появится возможность приобретения роботов-помощников для домашней работы. Об этом заявил руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан, передает НСН.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе американский мультимиллиардер Илон Маск отметил, что уже к концу этого года ИИ сможет превзойти интеллект любого человека, а через пять лет станет умнее всего человечества в целом. Он подчеркнул, что роботы и ИИ смогут удовлетворить все потребности людей, включая помощь по дому и присмотр за детьми.

Жадан также отметил, что нейросети уже сейчас способны решать задачи, которые ранее были недоступны человеку. По его словам, с учетом быстрого развития технологий и инвестиций в них, ИИ станет лучше и умнее. В частности, он упомянул о возможности покупки робота-андроида в России в течение ближайших двух лет, хотя такие устройства будут основаны на китайских разработках.

«Если интеграция андроида в жизнь людей будет происходить на горизонте 10 лет, то это будет стоить на текущий момент порядка 20-30 тысяч долларов в год. Дальше стоимость будут уменьшаться», — добавил Жадан. Тем не менее, он отметил, что российские разработки пока отстают от иностранных аналогов из-за ограниченных вычислительных мощностей.

Фото: Шедеврум.