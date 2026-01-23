Российских спортсменов допустили к соревнованиям с флагом и гимном

«Вчера пошла информация, что тяжелая атлетика приняла решение о допуске всех с флагом и гимном до 23 лет, сегодня будет объявлено», — сказал Дегтярев. Министр спорта заявил, что участие взрослых спортсменов из России в международных соревнованиях возобновится после восстановления статуса Олимпийского комитета России (ОКР). По его словам, это должно произойти в марте.

