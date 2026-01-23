Рязань
Рязанцев пригласили на развлекательные мероприятия в «Марко Молл»

25 января в «Марко Молл» начнет работу уникальная контактная выставка автолегенд «Супер Тачки», необычные экспонаты которой будет интересны не только детям, но и взрослым.

Что увидят гости «Супер Тачек»:

  • Собаку-мобиль — самую забавная машину в мире;
  • Барби‑мобиль —детскую мечту, воплощенную в металле;
  • яркие кабриолеты и маслкары или «мускулистые» авто.

А еще можно почувствовать себя пилотом болида, приняв участие в VR‑гонках или автосостязаниях на радиоуправляемых машинах. Обязательно стоит запечатлеть себя в авто — фотографироваться внутри салона и за рулем легендарных машин не только можно, но и нужно. Хороший шанс сделать свою страничку в соцсети ярче.

Для самых маленьких в выставочном пространстве будет работать детская зона с батутом.

Выставка «Супер Тачки» будет работать в «Марко Молл» до 15 марта. Время работы: с 10:00 до 21:00. Посещение платное. Детям до 3 лет — вход бесплатный. 0+.

Спасать город от злого Бражника юные гости «Марко Молл» будут в компании Леди Баг и Супер Кота уже завтра. 24 января «Марко Молл» станет площадкой для захватывающих приключений отважных маленьких участников праздника. Им предстоит выполнить сложные, но увлекательные задания, превратить злодеев в волшебных бабочек, исполняющих желания, создать собственную открытку на творческом мастер‑классе и от души повеселиться на ярком мыльным шоу в честь победы над злобным Бражником.

«Леди Баг и Супер Кот», 24 января, 14:30, вход — свободный, 0+.