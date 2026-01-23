На левом берегу Оки завершили монтаж пролетного строения моста

На левом берегу возле села Дубровичи Рязанской области завершен монтаж пролетного строения длиной 82 метра: установлено 33 балки. Сейчас ведутся работы по устройству оснований и ростверков опор, отсыпке насыпи, планировке и укреплению откосов дорог. Об этом сообщает группа «Дороги Рязанской области».

На правом берегу возле села Дядьково продолжается устройство основной дороги: снят почвенно-растительный слой, ведётся укладка геодрена.

Основные работы сосредоточены в пойменной части реки из-за приближающегося паводка и нерестового периода, когда строительные работы будут запрещены.

Фото: «Дороги Рязанской области».