Мошенники начали выдавать себя за сотрудников аэропортов

Злоумышленники используют новую схему обмана, представляясь работниками службы контроля аэропортов, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника агентства, мошенники звонят гражданам, недавно вернувшимся из-за границы, называют их персональные данные и заявляют, что при прилете якобы не была заполнена миграционная карта. Под этим предлогом они просят продиктовать код из СМС, который «необходим инспектору».

После получения кода преступники применяют стандартные схемы хищения денежных средств.

В правоохранительных органах напомнили, что миграционные карты заполняют только иностранные граждане — россиянам это делать не требуется.