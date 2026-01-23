Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 24-25 января

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре драмы покажут спектакль «Осенний роман», а на сцене МКЦ пройдет творческий вечер Александра Михайлова. В филармонии с программой «Ребята» выступит Ирина Круг.

На биатлонном комплексе «Алмаз» пройдет VIII лыжный марафон «ЭКОПАРК-АЛМАЗ-SKI-2026».

Коллектив Большого московского цирка представит рязанцам свой новый проект под названием «И100РИЯ».

На рязанской ВДНХ пройдет очередной зимний фестиваль — «Северное сияние».

