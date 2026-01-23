Госжилинспекция обнаружила затопленный подвал в Шиловском районе

Госжилинспекция Рязанской области выявила повреждение трубопровода водоотведения и залитый канализационными стоками подвал в доме № 1 на улице Центральной в селе Константиново Шиловского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения обнаружили в ходе инспекционного визита по обращению местного жителя. В подвальном помещении зафиксировали подтопление, вызванное неисправностью системы водоотведения.

Инспекция выдала Лесновскому МУП ЖКХ предписание устранить выявленные нарушения в срок до 25 февраля 2026 года. Ход выполнения работ находится на контроле надзорного органа.

За ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома в отношении Лесновского МУП ЖКХ возбуждено административное дело.

Фото: Госжилинспекция Рязанской области.