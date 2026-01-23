Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
-15°
Сбт, 24
-18°
Вск, 25
-18°
ЦБ USD 75.92 -0.12 24/01
ЦБ EUR 89.06 0.27 24/01
Нал. USD 77.06 / 77.00 23/01 18:25
Нал. EUR 90.26 / 91.00 23/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
1 469
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 801
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
990
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 118
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Госдуме предложила ввести ответственность для директоров школ за денежные сборы
В Госдуме предложили ввести полный запрет на любые денежные сборы в школах и установить ответственность для директоров за нарушения в этой сфере. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. «Недопустимо, когда тренер, который должен воспитывать чемпионов, сам является циничным мошенником», — отметил он. Свищев подчеркнул необходимость вернуть школе ее высокую миссию, исключив из нее коммерческие практики. По мнению депутата, вопросы, касающиеся организации поездок, покупки формы и дополнительного оборудования, должны решаться родительскими комитетами напрямую с поставщиками услуг.

В Госдуме предложили ввести полный запрет на любые денежные сборы в школах и установить ответственность для директоров за нарушения в этой сфере. С инициативой выступил зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР), передает РИА Новости.

«Недопустимо, когда тренер, который должен воспитывать чемпионов, сам является циничным мошенником», — отметил он. Свищев подчеркнул необходимость вернуть школе ее высокую миссию, исключив из нее коммерческие практики.

По мнению депутата, вопросы, касающиеся организации поездок, покупки формы и дополнительного оборудования, должны решаться родительскими комитетами напрямую с поставщиками услуг. Он предложил, чтобы все сборы средств проходили только на расчетный счет родительского комитета или фонда с обязательной ежеквартальной отчетностью в интернете.

Свищев также призвал прокуратуру и Министерство просвещения РФ усилить контроль за ситуацией в школах и ввести административную ответственность для директоров, которые допускают превращение образовательных учреждений в места для сбора денег.