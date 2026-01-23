Госдуме предложила ввести ответственность для директоров школ за денежные сборы

В Госдуме предложили ввести полный запрет на любые денежные сборы в школах и установить ответственность для директоров за нарушения в этой сфере. С инициативой выступил зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР), передает РИА Новости.

«Недопустимо, когда тренер, который должен воспитывать чемпионов, сам является циничным мошенником», — отметил он. Свищев подчеркнул необходимость вернуть школе ее высокую миссию, исключив из нее коммерческие практики.

По мнению депутата, вопросы, касающиеся организации поездок, покупки формы и дополнительного оборудования, должны решаться родительскими комитетами напрямую с поставщиками услуг. Он предложил, чтобы все сборы средств проходили только на расчетный счет родительского комитета или фонда с обязательной ежеквартальной отчетностью в интернете.

Свищев также призвал прокуратуру и Министерство просвещения РФ усилить контроль за ситуацией в школах и ввести административную ответственность для директоров, которые допускают превращение образовательных учреждений в места для сбора денег.