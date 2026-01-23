Госдума может рассмотреть проект о количестве домашних животных в квартирах

Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
1 469
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 801
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
990
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 118
Госдума может рассмотреть законопроект депутата Евгения Марченко, устанавливающий правила по количеству собак и кошек в квартирах. Согласно инициативе, на каждую взрослую собаку или кошку должно приходиться не менее 18 м² жилой площади. Это правило будет по всей России, но регионы смогут ввести более жёсткие нормы. Законопроект предусматривает временное увеличение числа животных при появлении щенков и котят до 6 месяцев, а для собак-проводников сделаны исключения. По мнению автора, эти меры помогут создать единые стандарты содержания питомцев и снизить конфликты между соседями.

Госдума может рассмотреть законопроект, который предложит установить правила по количеству собак и кошек в квартирах. Как сообщает РИА Новости, инициативу внес депутат Евгений Марченко.

Согласно законопроекту, на каждую взрослую собаку или кошку должно приходиться 18 квадратных метров жилой площади. Это правило будет действовать во всех регионах России, но местные власти смогут вводить более строгие требования.

Законопроект также учитывает случаи, когда у животных появляются щенки или котята. В таких случаях владельцы смогут временно держать больше питомцев, пока потомство не достигнет шестимесячного возраста. Кроме того, для собак-проводников предусмотрены исключения, чтобы поддержать людей с нарушениями зрения.

По мнению автора законопроекта, новые правила помогут создать единые стандарты содержания домашних животных и уменьшить конфликты между соседями в многоквартирных домах.