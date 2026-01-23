Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
1 221
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 756
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
976
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 078
ИТОГИ ГОДА 2025
Еще на трех улицах Рязани пропал свет
Еще на трех улицах Рязани пропал свет. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 23 января.

Электричества нет по следующим адресам:

  • Станция Лесок;
  • улица 1-я Механизаторов;
  • улица 2-я Механизаторов.

Ремонт проведут до полного восстановления, сообщили в РГРЭС.

Напомним, сообщалось, что света не было на шести улицах города: Полетаева; Островского; Гоголя; Братиславская; Толстого; Чернышевская. По данным РГРЭС, подачу электричества там восстановили в 12:30.