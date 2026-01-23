Еще на трех улицах Рязани пропал свет
Еще на трех улицах Рязани пропал свет. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 23 января.
Электричества нет по следующим адресам:
- Станция Лесок;
- улица 1-я Механизаторов;
- улица 2-я Механизаторов.
Ремонт проведут до полного восстановления, сообщили в РГРЭС.
Напомним, сообщалось, что света не было на шести улицах города: Полетаева; Островского; Гоголя; Братиславская; Толстого; Чернышевская. По данным РГРЭС, подачу электричества там восстановили в 12:30.