Еще на трех улицах Рязани пропал свет

Еще на трех улицах Рязани пропал свет. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 23 января. Электричества нет по следующим адресам: Станция Лесок, улица 1-я Механизаторов. улица 2-я Механизаторов.