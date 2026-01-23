Бастрыкин поручил возбудить дело из-за плохого водоснабжения в Ряжске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав жителей Ряжска Рязанской области на качественное водоснабжение, сообщает информационный центр СК России.

Ранее сообщалось, что на улице Новоряжской жители длительное время получают воду с неестественным цветом, неприятным запахом и примесями. Меры по устранению нарушений не принимались.

Руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву поручено возбудить дело и представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.