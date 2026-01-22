Жители четырех улиц Рязани остались без отопления

В четверг, 22 января, с 09:00 до 17:00 отопления не будет по адресам: улица Зубковой, дома №№ 1, 2, 2к2, 3, 3к1, 3к2, 4, 4к1, 6А, 6Б, 5, 5к1, 6, 6к1, 10А, 10В; улица Тимуровцев, дома №№ 8, 9, 9к1, 9к2, 9к3, 10, 11, 11к1, 12к1; улица Новоселов, дома №№ 4, 4к1, 8, 10, 12, 14/16; улица Советской Армии, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 26к1, 28/7. Также отопление отключили в школах №№ 9, 26, 31. Отключение связано с повреждением трубопровода.