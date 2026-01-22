Зеленский заявил, что документы о мирном урегулировании почти готовы

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Давосе заявил, что документы о мирном урегулировании почти готовы. Об этом 22 января сообщили «Осторожно новости».

Зеленский также анонсировал встречу делегаций России, Украины и США, которая должна пройти 23 января в ОАЭ.

Кроме того, по итогам разговора с американским лидером Дональдом Трампом глава киевского режима заявил, что их диалог был «продуктивным и содержательным». Отмечается, что они обсудили работу переговорных команд и ПВО для Украины.