Зеленский встретится с Трампом в Швейцарии 22 января

Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию для проведения встречи с Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы Украины Сергея Никифорова. Встреча запланирована на 13:00 по местному времени (15:00 по московскому времени).

«Зеленский прибыл в Швейцарию. Встреча состоится в 14:00 по Киеву», — сказал он.

Фото: CNN.