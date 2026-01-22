«Ъ»: выпуск и продажи пива в России в 2025 году сократились из-за роста цен

Объем выпуска составил 781,14 миллиона декалитров, что на 1 процент меньше по сравнению с предыдущим годом. Известно, что производство напитков брожения сократилось на 0,4 процента до 918,67 млн декалитров. Рост цен на продукцию из-за увеличения акцизов и сырья повлиял на объёмы. Прошлый год также показал снижение продаж на 13-15 процентов. При этом с 1 января акциз на пиво, медовуху и сидр вырос на 10 процентов до 33 рублей, превышая инфляцию.

