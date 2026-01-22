Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
3 часа назад
279
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 566
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
894
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 870
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Врач предупредил россиян о приводящей к инсульту привычке
По его словам, к инсульту может привести привычка терпеть головную боль. Медик заявил, что при первых признаках мигрени нужно принять сосудосуживающий препарат.

«Неврологи говорят, что это крайне плохая стратегия, которая существенно увеличивает риск возникновения инсультов. Во время приступа мигрени кровеносные сосуды сильно расширяются и даже могут лопнуть. При первых признаках головной боли необходимо как можно скорее принять сосудосуживающий препарат», — сказал Агапкин.