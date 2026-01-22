Врач предупредил россиян о приводящей к инсульту привычке

По его словам, к инсульту может привести привычка терпеть головную боль. Медик заявил, что при первых признаках мигрени нужно принять сосудосуживающий препарат. «Неврологи говорят, что это крайне плохая стратегия, которая существенно увеличивает риск возникновения инсультов. Во время приступа мигрени кровеносные сосуды сильно расширяются и даже могут лопнуть. При первых признаках головной боли необходимо как можно скорее принять сосудосуживающий препарат», — сказал Агапкин.

