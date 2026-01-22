Водителей Рыбного предупредили о перекрытии улицы

22 января с 09:00 до 17:00 перекроют улицу 2-й квартал Прогресса. В это время будет проводиться вывоз снега. Жителей просят с 09:00 часов до 17:00 часов не парковаться по вышеуказанному адресу.

Водителей Рыбного предупредили о перекрытии улицы. Об этом сообщили в телеграм-канале Рыбновского округа.

22 января с 09:00 до 17:00 перекроют улицу 2-й квартал Прогресса. В это время будет проводиться вывоз снега.

Жителей просят с 09:00 часов до 17:00 часов не парковаться по вышеуказанному адресу.