Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
3 часа назад
279
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 566
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
894
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 870
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В ТЦ Санкт-Петербурга юноша скончался от удара при задержании охраной

В одном из торговых центров Санкт-Петербурга охранники грубо вырубили молодого человека, после чего он скончался. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

По предварительным данным, сотрудники безопасности заподозрили 18-летнего юношу в краже и попытались его задержать. В ответ на это парень начал сопротивляться.

Уточняется, что охранники нанесли юноше удар, после которого он упал на плитку и начал судорожно двигаться. Сотрудники охраны пытались привести его в сознание нашатырем, однако не вышло. Приехавшие медики сообщили об отсутствии пульса и унесли юношу на носилках.

В результате задержали двоих охранников, 64 и 19 лет, а также 18-летнего работника клининговой службы. Еще один охранник скрылся, в настоящее время его разыскивают.

Фото: Плохие новости.