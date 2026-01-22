В ТЦ Санкт-Петербурга юноша скончался от удара при задержании охраной

В одном из торговых центров Санкт-Петербурга охранники грубо вырубили молодого человека, после чего он скончался. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

По предварительным данным, сотрудники безопасности заподозрили 18-летнего юношу в краже и попытались его задержать. В ответ на это парень начал сопротивляться.

Уточняется, что охранники нанесли юноше удар, после которого он упал на плитку и начал судорожно двигаться. Сотрудники охраны пытались привести его в сознание нашатырем, однако не вышло. Приехавшие медики сообщили об отсутствии пульса и унесли юношу на носилках.

В результате задержали двоих охранников, 64 и 19 лет, а также 18-летнего работника клининговой службы. Еще один охранник скрылся, в настоящее время его разыскивают.

Фото: Плохие новости.