В Рязанской области горела хозпостройка
«В тушении участвовали 7 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара 10 метров квадратных», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства устанавливаются.
20 января в 21:29 в Сасове горела хозпостройка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«В тушении участвовали 7 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара 10 метров квадратных», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства устанавливаются.
Фото: МЧС Рязанской области.