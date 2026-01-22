В Рыбном на ночь перекроют улицы из-за вывоза снега

В Рыбном с 23:00 22 января до 08:00 23 января временно перекроют улицу 1-й квартал Прогресса и Юбилейную. Об этом сообщили в Telegram-канале Рыбновского округа.

Ограничения связаны с вывозом снега, который будет проводить МКУ «Благоустройство». Автовладельцев просят не парковать личные автомобили на указанных улицах в указанный период, чтобы техника могла работать беспрепятственно.