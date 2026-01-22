В рязанском фитнес-клубе заметили одного из братьев Запашных

«В „Морской школе“ активно тренируется кто-то из братьев Запашных, скорее всего Эдгард», — написали в посте. Отмечается, что в рязанском цирке 24 января состоится шоу, в котором примут участие народные артисты Эдгард и Аскольд Запашные.

В фитнес-клубе «Морская школа» в Рязани заметили одного из братьев Запашных. Об этом 22 января сообщил Telegram-канал «Рязинформбюро».

Фото: Telegram-канал «Рязинформбюро».