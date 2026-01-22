В Рязанской области пройдет Фестиваль Ездового Спорта
7 февраля с 10:00 до 16:00 на Базе отдыха «Звёздный» пройдет мероприятие — Ежегодный Фестиваль Ездового Спорта и Чемпионат и Первенство по ездовому спорту. Вход на территорию будет свободный. Напоминаем, База располагается в селе Выползово Спасского район, Рязанской области. Рязанцам обещают приятную атмосферу, забавные игры на свежем воздухе и игры с собаками. В число развлечений фестиваля входят:
- наблюдение за соревнованиями по ездовому спорту,
- игры в зимние игры на свежем воздухе,
- посещение творческих мастер-классов,
- посетите ярмарку ручной работы и сувенирную лавку,
- фото и игры с собачками,
- катание на собачьей упряжке и снегоходе, горке или коньках,
- игры в детской комнате,
- блюда с мангала на фудкорте и сытные обеды в столовой.
Фестиваль завершится розыгрышем подарков. Главным призом будет отдых в домике с сауной и бассейном в «Звёздном».
Возрастное ограничение: 0+.