В Рязанской области пройдет Фестиваль Ездового Спорта

7 февраля с 10:00 до 16:00 на Базе отдыха «Звёздный» пройдет мероприятие — Ежегодный Фестиваль Ездового Спорта и Чемпионат и Первенство по ездовому спорту. Вход на территорию будет свободный. Напоминаем, База располагается в селе Выползово Спасского район, Рязанской области. Рязанцам обещают приятную атмосферу, забавные игры на свежем воздухе и игры с собаками. В число развлечений фестиваля входят:

Фестиваль завершится розыгрышем подарков. Главным призом будет отдых в домике с сауной и бассейном в «Звёздном».

Возрастное ограничение: 0+.