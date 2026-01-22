В Рязанской области ограничили движение транспорта

В Клепиковском округе ограничат движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации. Из-за ремонта на мосту вблизи деревни Макаровка с 20 января по 3 марта временно запрещен въезд на проезд. Водителям порекомендовали для объезда использовать автодорогу Спас-Клепики — Макеево — Задне-Пилево. Жителей призвали учитывать эту информацию при планировании маршрутов.