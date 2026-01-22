В Рязани закрыли магазин с подделками известных брендов

На улице Большой в Рязани полицейские нашли магазин, где продавались дешевые копии одежды, обуви и сумок под марками известных брендов. На продукцию отсутствовала товарно-сопроводительная документация, а работники магазина не смогли предоставить сертификаты качества и соглашения с правообладателями. Полицейские изъяли 591 единицу товаров на общую сумму 1 миллион 422 тысячи рублей. Экспертиза подтвердила, что изъятые изделия являются контрафактными. В отношении 47-летней владелицы магазина возбуждено уголовное дело. Ей грозит штраф или лишение свободы на срок до 2 лет.

