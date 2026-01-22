В Рязани возбуждено дело за невыплату зарплат работникам на 2,5 миллиона

В Рязани возбуждено уголовное дело против директора учреждения по подготовке водителей. Об этом пишет СУ СК по региону. Дело связано с невыплатой зарплаты 24 работникам. Директор задолжал сотрудникам около 2,5 миллионов рублей за период с января 2024 года по январь 2026 года, несмотря на то, что у него были денежные средства для этого. Следственные органы проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства дела и разобраться в финансовых делах учреждения. Также принимаются меры для погашения долга по зарплате.

