В России предложили системную реформу поддержки российских студентов

ЛДПР разработала план реформ, направленный на системную поддержку российского студенчества. Об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий в своих социальных сетях.

ЛДПР разработала план реформ, направленный на системную поддержку российского студенчества. Об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий в своих социальных сетях.

Партия предлагает закрепить приоритет для российских студентов при распределении мест в общежитиях, отметив, что государственные вузы должны в первую очередь работать в интересах граждан России.

Также Слуцкий указал на кризис студенческой практики и сложности с трудоустройством выпускников, предложив создать систему гарантированного первого рабочего места.

Еще одной инициативой стало введение единого льготного статуса студента по всей стране, включая право на бесплатный проезд и скидки в учреждениях культуры, спорта и досуга.

Леонид Слуцкий так же предложил ограничить обязательное использование платных сервисов проверки оригинальности или обеспечить студентам бесплатный доступ, а также расширить применение электронной формы сдачи работ.