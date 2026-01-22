В России могут создать сервис по отслеживания платных подписок

В России предложили создать сервис для отслеживания платных подписок на базе портала «Госуслуги». Отмечается, что многие граждане оформляют множество подписок, о которых забывают, из-за чего с их счетов продолжают списываться деньги. Парламентарии предлагают использовать технологии сбора и сортировки финансовых данных от банков и платежных систем, чтобы предоставить гражданам возможность в едином окне видеть все подписки и быстро отключать ненужные.

В России предложили создать сервис по отслеживанию платных подписок на базе портала «Госуслуги». как сообщает «Абзац», инициатива принадлежит членам фракции «Новые люди».

В письме, направленном главе Минцифры, депутаты отметили, что в условиях активно развивающейся цифровой экономики граждане оформляют множество подписок на различные сервисы, о которых иногда забывают. Это приводит к тому, что деньги продолжают списываться с их счетов.

Отмечается, что около четверти граждан России платят за подписки, которые они сами не подключали, часто это делают члены семьи, например, дети. Как следствие, каждый месяц у людей незаметно уходят средства на неиспользуемые услуги.

Парламентарии подчеркивают, что существуют технологии для сбора и сортировки финансовых данных от банков и платежных систем, которые можно использовать для создания такого сервиса. Это позволит гражданам в режиме единого окна просматривать все свои подписки и быстро отключать ненужные услуги.