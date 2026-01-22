Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
-10°
Птн, 23
-16°
Сбт, 24
-17°
ЦБ USD 77.52 -0.3 22/01
ЦБ EUR 90.72 -0.48 22/01
Нал. USD 77.00 / 77.30 22/01 11:49
Нал. EUR 90.01 / 91.20 22/01 11:49
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 532
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
881
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 814
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 869
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России могут создать сервис по отслеживания платных подписок
В России предложили создать сервис для отслеживания платных подписок на базе портала «Госуслуги». Отмечается, что многие граждане оформляют множество подписок, о которых забывают, из-за чего с их счетов продолжают списываться деньги. Парламентарии предлагают использовать технологии сбора и сортировки финансовых данных от банков и платежных систем, чтобы предоставить гражданам возможность в едином окне видеть все подписки и быстро отключать ненужные.

В России предложили создать сервис по отслеживанию платных подписок на базе портала «Госуслуги». как сообщает «Абзац», инициатива принадлежит членам фракции «Новые люди».

В письме, направленном главе Минцифры, депутаты отметили, что в условиях активно развивающейся цифровой экономики граждане оформляют множество подписок на различные сервисы, о которых иногда забывают. Это приводит к тому, что деньги продолжают списываться с их счетов.

Отмечается, что около четверти граждан России платят за подписки, которые они сами не подключали, часто это делают члены семьи, например, дети. Как следствие, каждый месяц у людей незаметно уходят средства на неиспользуемые услуги.

Парламентарии подчеркивают, что существуют технологии для сбора и сортировки финансовых данных от банков и платежных систем, которые можно использовать для создания такого сервиса. Это позволит гражданам в режиме единого окна просматривать все свои подписки и быстро отключать ненужные услуги.