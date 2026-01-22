В РФ могут ограничить число питомцев в квартире

Депутат Евгений Марченко предложил установить норму: на 18 кв. м жилья можно содержать не более одной взрослой собаки или кошки, с возможным ужесточением на региональном уровне. Исключение — потомство до полугода. При этом собаки-проводники не подпадают под правила. Инициатива направлена на упорядочение содержания животных и предотвращение конфликтов с соседями из-за антисанитарных условий.

В Госдуме могут обсудить инициативу, которая ограничит число животных, разрешённых для содержания в российских квартирах. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Депутат Евгений Марченко предложил установить норму: на 18 кв. м жилья можно содержать не более одной взрослой собаки или кошки, с возможным ужесточением на региональном уровне. Исключение — потомство до полугода. При этом собаки-проводники не подпадают под правила. Инициатива направлена на упорядочение содержания животных и предотвращение конфликтов с соседями из-за антисанитарных условий.