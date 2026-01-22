В Минпросвещения дали оценку идее корректировки работы детсадов

В России режим работы детских садов будет адаптироваться к потребностям родителей, сообщило Минпросвещения. Действующее законодательство в сфере образования позволяет корректировать график работы дошкольных учреждений с учетом занятости семей. Президент Владимир Путин ранее поднимал вопрос о необходимости увеличения времени, которое дети проводят в яслях и детских садах. Министерство отметило, что вопросы о режиме работы детсадов решаются на уровне регионов и органов местного самоуправления, учитывая индивидуальные запросы родителей. Каждый детский сад может самостоятельно устанавливать режим работы группы в соответствии с локальными нормативными актами. На сегодняшний день 91,9% детей посещают группы полного дня.

В России режим работы детских садов будет адаптироваться к потребностям родителей, сообщило Минпросвещения.

Действующее законодательство в сфере образования позволяет корректировать график работы дошкольных учреждений с учетом занятости семей. Президент Владимир Путин ранее поднимал вопрос о необходимости увеличения времени, которое дети проводят в яслях и детских садах.

Министерство отметило, что вопросы о режиме работы детсадов решаются на уровне регионов и органов местного самоуправления, учитывая индивидуальные запросы родителей. Каждый детский сад может самостоятельно устанавливать режим работы группы в соответствии с локальными нормативными актами. На сегодняшний день 91,9% детей посещают группы полного дня.