В Госдуме предложили ввести онлайн-консультации терапевтов в поликлиниках

Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» предложили министру здравоохранения Михаилу Мурашко ввести онлайн-консультации терапевтов в городских поликлиниках. В письме отмечено, что многие вопросы: повторные назначения, коррекция терапии, консультации при лёгких ОРВИ, — можно решать дистанционно. Предлагается создать должность «онлайн-терапевта» в каждой гос- и муниципальной поликлинике, чтобы вести приём через портал «Госуслуги» и региональные медприложения. Инициатива направлена на снижение нагрузки на очных терапевтов и обеспечение равного доступа к медпомощи, особенно для работающих, пожилых и маломобильных пациентов, позволяя им получать консультации не выходя из дома.

Депутаты Госдумы направили письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением ввести онлайн-консультации терапевтов в городских поликлиниках. Как сообщает ТАСС, инициатива принадлежит членам фракции «Новые люди».

В документе парламентарии подчеркивают, что многие медицинские вопросы, такие как повторное назначение, коррекция терапии и консультации при легких ОРВИ, могут быть решены дистанционно.

Депутаты считают целесообразным ввести должность «онлайн-терапевта» в каждой государственной и муниципальной поликлинике. Это позволит врачам принимать обращения пациентов через цифровые платформы, такие как портал «Госуслуги» и региональные медицинские приложения.

Авторы инициативы уверены, что реализация данного предложения снизит нагрузку на терапевтов, ведущих очный прием, и обеспечит более равный доступ к медпомощи для различных категорий граждан, включая работающих людей, пожилых и маломобильных пациентов. Это позволит им получать необходимые консультации, не выходя из дома.