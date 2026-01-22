В Госдуме предложили ввести онлайн-консультации терапевтов в поликлиниках

Депутаты Госдумы направили письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением ввести онлайн-консультации терапевтов в городских поликлиниках. Как сообщает ТАСС, инициатива принадлежит членам фракции «Новые люди».
В документе парламентарии подчеркивают, что многие медицинские вопросы, такие как повторное назначение, коррекция терапии и консультации при легких ОРВИ, могут быть решены дистанционно.
Депутаты считают целесообразным ввести должность «онлайн-терапевта» в каждой государственной и муниципальной поликлинике. Это позволит врачам принимать обращения пациентов через цифровые платформы, такие как портал «Госуслуги» и региональные медицинские приложения.
Авторы инициативы уверены, что реализация данного предложения снизит нагрузку на терапевтов, ведущих очный прием, и обеспечит более равный доступ к медпомощи для различных категорий граждан, включая работающих людей, пожилых и маломобильных пациентов. Это позволит им получать необходимые консультации, не выходя из дома.