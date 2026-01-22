В 2025 году количество выданных кредитных карт уменьшилось на 43%

В прошлом году лимиты по кредитным картам снизились до 1,69 трлн рублей, как в 2021 году. В декабре банки выдали 1,3 млн новых карт на 144,94 млрд рублей, что на 5% больше по количеству и на 11% в деньгах по сравнению с ноябрем. Средний лимит вырос на 7 тыс. рублей до 112 тыс. рублей. Полная стоимость кредита снизилась до 49,9% годовых, что на 1% меньше, чем в ноябре.

В 2025 году россияне получили 14,59 млн кредитных карт, что на 43 процента меньше, чем в предыдущем году. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

