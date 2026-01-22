Уиткофф: урегулирование на Украине свелось к одному ключевому вопросу

Политик заявил, что урегулирование на Украине свелось к одному ключевому вопросу и он, по оценке США, является решаемым. Также он рассказал, что провел целый вечер за обсуждениями «восходящей траектории украинской экономики».

Урегулирование на Украине свелось к одному ключевому вопросу. Об этом заявил спецпосланник президента США Уиткофф, его цитирует РИА Новости.

