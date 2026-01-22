Уиткофф прибыл в Москву

Самолёт спецпосланника главы США приземлился в Москве. По данным RT, его кортеж уже направляется в Кремль. Отмечается, что Уиткофф вместе с зятем американского президента Кушнером обсудят с Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине.