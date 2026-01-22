У «Глобуса» в Рязани произошло ДТП

Авария случилась вечером в четверг, 22 января. Судя по кадрам, иномарка врезалась в бок другой машины. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги сильно затруднено. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.