У «Глобуса» в Рязани произошло ДТП

У гипермаркета «Глобус» в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
Отмечается, что авария случилась вечером в четверг, 22 января, на улице Большой. Судя по кадрам, иномарка врезалась в бок другой машины.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги сильно затруднено.
Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.