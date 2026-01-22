Туристов в РФ предупредили о блокировках переводов через СБП

Туристы и турагенты в России столкнулись с блокировкой карт и счетов после ужесточения контроля за переводами через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В зоне риска находятся фрилансеры и ИП, принимающие оплату на личные карты, а также туристы, переводящие крупные суммы на счета частных агентов или между своими счетами. Особенно под контролем банков находятся пенсионеры.

АТОР уточняет, что блокировки могут происходить даже при наличии всех документов. Туроператоры рекомендуют туристам, столкнувшимся с проблемой, связываться со службой безопасности банка и предоставлять подтверждение бронирования или договор. Для сохранения брони можно использовать альтернативные способы оплаты — другую карту или эквайринг на сайте туроператора.