Трое погибли в ДТП со снегоходами в Рязанской области

Только в 2024 году шесть детей получили травмы различной степени тяжести. Максимушкин подчеркнул, что управление мотовездеходом требует навыков. Для вождения нужно удостоверение категории А1. Также в регионе более десяти школ обучают водителей снегоходов. После получения удостоверения необходимо зарегистрировать снегоход, пройти техосмотр и получить номер.

В Рязанской области за последние три года зафиксировано свыше десяти аварий с участием снегоходов, в которых погибли три человека. Об этом сообщил заместитель начальника управления гостехнадзора по Рязанской области Максим Максимушкин.

