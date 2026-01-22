Трамп высказался о возможных преемниках на выборах 2028 года

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у Республиканской партии есть «хорошая скамья» потенциальных кандидатов на выборы 2028 года. Об этом сообщил телеканал NewsNation, передает РБК.

Он подчеркнул, что хотя у него уже есть фавориты, говорить о конкретных именах пока рано, так как политическая ситуация может измениться.

Трамп выделил несколько имен среди возможных претендентов, включая вице-президента Джей Ди, госсекретаря Марко Рубио и главу Минфина Скотта Бесента. Он охарактеризовал их как «очень талантливых» и отметил, что они способны продолжить его наследие в случае участия в выборах.

«У нас, безусловно, есть хорошая скамья [кандидатов]. У нас есть очень талантливые люди», — добавил Трамп, подчеркивая уверенность в будущих перспективах партии.