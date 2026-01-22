Трамп подписал устав созданного по его инициативе «Совета мира»

Президент США Дональд Трамп подписал устав «Совета мира» на церемонии в Давосе. Об этом передает Белый дом, который вел трансляцию мероприятия.

Во вступительной речи Трамп заявил, что новая структура должна способствовать достижению мира во всем мире и станет вкладом в историю. По его словам, после формирования Совет сможет принимать решения в сотрудничестве с ООН.

В администрации США сообщили, что «Совет мира» официально получил статус международной организации. Его работа будет сосредоточена на урегулировании ситуации в секторе Газа и других вопросах, связанных с поддержанием мира и безопасности.

Фото: сайт Белого дома.