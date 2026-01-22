Сведения о банковских счетах детей смогут получать родители с 1 июля

«Принят федеральный закон, согласно которому родители или иные законные представители будут получать справки по счетам и вкладам своих детей до наступления 18-летия. Он вступит в силу 1 июля», — информировал председатель Госдумы. Также с 1 августа 2025 года несовершеннолетним запретят открывать банковские счета без согласия родителей, заявил Володин. Это защитит детей от мошенников и предотвратит их от участия в преступных действиях.

С 1 июля вступит в силу закон, который предоставит родителям право на доступ к информации о банковских счетах их детей. Об этом сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Поступило обращение от Лиги безопасного интернета по вопросу банковского обслуживания детей. Понимаю обеспокоенность родителей, которые в настоящее время не могут получить информацию о счетах ребёнка и денежных переводах, — написал он. — Изучали эту тему ранее. В прошлом году вышли на решение».

