Сведения о банковских счетах детей смогут получать родители с 1 июля
«Принят федеральный закон, согласно которому родители или иные законные представители будут получать справки по счетам и вкладам своих детей до наступления 18-летия. Он вступит в силу 1 июля», — информировал председатель Госдумы. Также с 1 августа 2025 года несовершеннолетним запретят открывать банковские счета без согласия родителей, заявил Володин. Это защитит детей от мошенников и предотвратит их от участия в преступных действиях.

