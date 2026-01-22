Рязань
Статистика ВТБ: траты россиян на авто в прошлом году выросли почти на 50%

В прошлом году клиенты банка значительно увеличили расходы на содержание своих автомобилей. Траты на АЗС, автомойках и СТО выросли в среднем на 46%, а число оплат на 41% по сравнению с 2024 годом. Средний чек в этих категориях составил 1,3 тыс. рублей, увеличившись на 4%. Такую статистику предоставили в ВТБ.

Традиционно самая большая сумма трат пришлась на АЗС. В прошлом году на заправках клиенты банка потратили 226 млрд рублей, что на 45% выше трат 2024 года. Число транзакций выросло на треть (до 158 млн покупок), при этом средний чек — только на 7%, до 1,4 тыс. рублей.

В автосервисах клиенты банка в 2025 году потратили 19 млрд рублей — на 55% больше, чем годом ранее. Общее число оплат составило 3 млн операций (рост на 43%), а средний чек достиг 5,8 тыс. рублей.

Расходы на автомойках также выросли: за год клиенты потратили 7,2 млрд рублей, что на 70% выше показателя 2024 года, а количество оплат увеличилось на 79% - до 30 млн рублей.

«В 2025 году люди стали заметно больше инвестировать в свои автомобили: расходы на них выросли почти на 50%. Автомобиль для наших клиентов — это важный элемент качества жизни», — отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.