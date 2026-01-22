Стало известно о размере детского больничного в 2026 году

Отмечается, что размер пособия зависит от трудового стажа родителя: при стаже более восьми лет выплачивается полная сумма, от пяти до восьми лет — 80%, менее пяти лет — 60%. Для детей до семи лет стаж не учитывается, выплачивается 100%. При низком доходе или стаже менее полугода пособие рассчитывается на основе МРОТ (с 2026 года — свыше 27 тысяч рублей), за день больничного — от 860 до 980 рублей.

В 2026 году размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком будет варьироваться от 900 до более чем 6,8 тысяч рублей в день, в зависимости от уровня дохода родителя. Об этом «Известиям» сообщила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Екатерина Стенякина.

«Если у родителя достаточно высокая заработная плата, в год он зарабатывает более 2 млн рублей, то максимальная величина больничного за один день будет составлять более 6,8 тыс. рублей», — сказала депутат в беседе с ТАСС.

Отмечается, что размер пособия зависит от трудового стажа родителя: при стаже более восьми лет выплачивается полная сумма, от пяти до восьми лет — 80%, менее пяти лет — 60%. Для детей до семи лет стаж не учитывается, выплачивается 100%. При низком доходе или стаже менее полугода пособие рассчитывается на основе МРОТ (с 2026 года — свыше 27 тысяч рублей), за день больничного — от 860 до 980 рублей. При этом размеры выплат ежегодно индексируются.