Стало известно о планах НАТО провести военные учения в Арктике

Со ссылкой на заявление главы Военного комитета альянса адмирала Джузеппе Каво Драгоне отмечается, что НАТО планирует провести учения и готовит «другую активность» в Арктике в ближайшие месяцы. «Мы, безусловно обсуждали Арктику. Учения и другая активность НАТО в Арктике готовятся в ближайшие месяцы», — приводятся его слова.

Стало известно о планах НАТО провести военные учения в Арктике. Об этом 22 января сообщило ТАСС.

