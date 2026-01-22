Рязанские сотрудники ГАИ за сутки выявили более 10 нарушений пешеходов
В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции провели комплексное мероприятие «Пешеход». Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
Рейд прошел с целью снижения аварийности с участием пешеходов. В ходе проверки инспекторы выявили более 10 нарушений правил дорожного движения, совершенных пешими участниками.
Госавтоинспекция напомнила жителям региона о необходимости переходить проезжую часть только по пешеходным переходам и соблюдать меры предосторожности на дороге.