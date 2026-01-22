Рязанские онкологи спасли жизнь мужчине, проведя редкую операцию на легком

В Рязанском онкодиспансере врачи провели редкую и сложную операцию, спасшую жизнь 70-летнему мужчине. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В Рязанском онкодиспансере врачи провели редкую и сложную операцию, спасшую жизнь 70-летнему мужчине. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пациент поступил с одышкой, обследование выявило опухоль правого легкого размером 8 см, блокирующую бронхи и нарушающую работу легкого. Во время операции онкологи удалили опухоль вместе с внутрипросветной частью, сохранив легкое и нормализовав дыхание.

Сейчас мужчина находится дома, проходит комплексное лечение и демонстрирует положительную динамику.