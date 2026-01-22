Рязанец разыскивает очевидцев ДТП с фурой на Восточном промузле

Авария произошла 16 января в 17:30 возле дома № 25-Б на улице Восточный Промузел Столкнулись кроссовер и фура. Очевидцев ДТП просят звонить по номеру. +7 (915) 197-12-31.