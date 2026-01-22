Рязанцы пожаловались на водителя одного из автобусов из-за опасной езды
По словам очевидцев, водитель зачастую ведёт себя грубо и отпускает нелепые шутки. Но основная проблема — его неосторожное обращение с дверьми. Он прижимает ими людей и мешает пассажирам входить или выходить на остановках.
Жители Рязани крайне недовольны хамским поведением водителя автобуса № 16 с регистрационным номером «Н377УА». Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань, Происшествия».
