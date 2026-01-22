Рязанцев попросили помочь в поисках 62-летнего мужчины

Местонахождение Олега Тарасова из Тулы неизвестно с 18 января 2026 года. Приметы: рост — 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы — черные, глаза — голубые. Одежда: черная куртка, белая толстовка, черные штаны и ботинки, коричневая шапка. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112, 8 (800) 700-54-52.