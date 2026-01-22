Рязанцам рассказали, какая погода их ожидает в конце января

В ближайшие дни в Рязанской области ожидается резкое похолодание. Сначала придёт арктический циклон с морозами −4…−7 °C и небольшим снегом (около 3 см). С пятницы, 23 января, начнётся сильное похолодание, которое достигнет пика в воскресенье, 25 января: до -26 °C в области и до -30 °C на северо-востоке, из-за холодного воздуха с Карского моря. Ультраполярное вторжение продлится недолго. Уже 24 января начнёт формироваться циклон над Эгейским морем, который принесет оттепель. С 26 января температура пойдёт вверх, ожидаются снег и дождь, к концу месяца повторятся оттепели с осадками. К 30 января вернутся морозы. В начале февраля столбик термометра опустится до −15…−17 °C.

