Рязанцам рассказали, какая погода их ожидает в конце января
В ближайшие дни в Рязанской области ожидаются изменения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.

Сначала ожидается холодный арктический циклон, который принесет морозы и небольшой снег. Температура останется в пределах −4…−7 градусов, а за несколько дней может выпасть около 3 см снега.

С пятницы, 23 января, начнется сильное похолодание, которое достигнет своего пика в воскресенье, 25 января, когда температура может опуститься до -26 градусов в Рязанской области и до -30 на северо-востоке. Уточняется, что это похолодание будет особенно резким, так как холодный воздух будет приходить с Карского моря.

Однако это ультраполярное вторжение продлится недолго. В субботу, 24 января, над Эгейским морем начнет формироваться циклон, который вскоре принесет оттепель. С понедельника, 26 января, температура начнет подниматься, пойдут снег и дождь, а в конце января ожидается новая волна оттепелей с осадками.

К 30 января над Скандинавией сформируется антициклон, который снова принесет морозы и прекратит оттепели. В начале февраля температура может опуститься до −15…−17 градусов.